В Башкирии прекращены поиски бесследно пропавшей 15-летней девочки

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Поиски 15-летней девочки, пропавшей еще 18 мая в Месягутово, прекращены. В беседе с «КП-Уфа» родственница подростка сообщила, что ее нашли в Уфе. К счастью, она жива и здорова. На данный момент известно, что до родной деревни в Дуванском районе Башкирии она не добралась.

Напомним, в минувший вторник 15-летняя школьница вышла вечером из дома и бесследно пропала. Родные и близкие никаких известий от нее не получали почти двое суток. Родственники девочки сразу же обратились в полицию и стали разыскивать ее своими силами. Недавно к поискам подростка подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Ближе к вечеру, 20 мая, стало известно, что девочку удалось найти.

- Нашлась она! Здесь, в Уфе нашли, - рассказала родственница школьницы.

Участвовавшая в поисках пропавшей волонтер рассказала "КП-Уфа", что сейчас с ней «плотно» работают психологи.