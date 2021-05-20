В Башкирии от коронавируса скончались 499 человек

Число смертей от коронавируса в Башкирии вплотную приблизилось к отметке в 500 случаев

В Башкирии с начала пандемии от коронавируса скончались 499 человек. За сутки инфекция унесла жизни еще троих жителей республики. Статистику на 20 мая опубликовал региональный оперштаб.

Всего на территории Башкирии зарегистрировано 37 318 случаев COVID-19. В течение прошедших 24 часов инфекцию выявили у 89 человек. Выписались по выздоровлению 34 939 жителей, 118 из них – за минувшие сутки.

В республике прямо сейчас на учете состоят 1880 носителей ковида.