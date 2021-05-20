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Общество20 мая 2021 12:21

Осужден мошенник, который обещал за 5 млн рублей «выбить» экс-министру Башкирии условный срок

Ближайшие два года мужчина проведет в колонии общего режима
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Процесс над самим Евгением Гурьевым еще не завершен

Процесс над самим Евгением Гурьевым еще не завершен

Октябрьский районный суд вынес приговор 44-летнему жителю Московской области Андрею Покровскому за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Он обещал подследственному экс-главе Минземимущества Башкирии Евгению Гурьеву обеспечить условный приговор суда по делу о превышении должностных полномочий. Взамен мужчина попросил 5 млн рублей.

– В октябре 2020 года обвиняемый, находясь на автомобильной парковке возле ресторанного комплекса «Dasko Garden» в Уфе, получил от бывшего министра земельных и имущественных отношений республики Евгения Гурьева 5 млн рублей, – передали в региональной прокуратуре. – Указанную сумму он якобы планировал передать лицам из судебного корпуса для назначения экс-чиновнику условного наказания.

Там отметили, что на самом деле у мужчины не было возможности повлиять на решение суда. Бывший министр, «понимая противоправность действий фигуранта уголовного дела», обратился в правоохранительные органы.

Подсудимый был задержан сотрудниками ФСБ после получения денег. Тот полностью признал свою вину. Суд приговорил его к двум годам заключения в колонии общего режима.

Напомним, процесс над самим Гурьевым еще не завершен. Ранее Кировский районный суд вынес ему оправдательный приговор, однако Верховный отменил этот вердикт и отправил дело на пересмотр другому судье.