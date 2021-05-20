В Башкирии подследственного начальника городской ГИБДД заподозрили в еще одном преступлении

Согласно ранее предъявленному обвинению, подозреваемый приказал подчиненным уничтожить протокол о нарушении ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начальника отделения ГИБДД Нефтекамска, обвиняемого в превышении должностных полномочий, заподозрили в еще одном преступлении – получении взятки за выдачу водительских прав. Следственный комитет возбудил против 38-летнего гаишника второе уголовное дело.

– По версии следствия, в июне 2018 года обвиняемый получил через посредника взятку в размере 30 тыс. рублей за оказание содействия в получении водительского удостоверения жителем Нефтекамска без фактической сдачи экзаменов, – передали в пресс-службе СК РБ.

Там напомнили, что, согласно предъявленному обвинению – о превышении должностных полномочий, – подозреваемый приказал подчиненным уничтожить протокол о нарушении ПДД, которое совершил знакомый его родственника. Именно в ходе расследования этого дела и «был установлен факт получения взятки».

После проверки МВД Башкирии начальника ОГИБДД Нефтекамска отстранили от занимаемой должность. Суд отправил его под домашний арест.