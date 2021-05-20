Поиски пропавшей 15-летней школьницы из Башкирии переместились на сотни километров от дома

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Появилась новая неожиданная зацепка в поисках пропавшей 15-летней школьницы из села Месягутово. Как рассказали «КП-Уфа» волонтеры, подтвердилась информация, что Олеся Сафонова уехала на «Блаблакаре» в Уфу. Зачем девочке неожиданно понадобилось уехать за сотни километров от дома, не предупредив родных и отключив мобильник, пока неизвестно. Сейчас поиски школьницы продолжатся уже в башкирской столице.

Напомним, что Олеся Сафонова пропала накануне вечером, когда ушла погулять из дома и обратно уже так и не вернулась. Родители немедленно забили тревогу, ведь дочь никогда раньше не пропадала. А незадолго до своего таинственного исчезновения Олеся оставила на своей странице в соцсетях странное послание: «Уйду в закат, не оставляя прощальных записок».

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зеленые.

Была одета: чёрная куртка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.

Всех, кто видел Олесю Сафонову или обладает информацией о ее местонахождении, просят связаться с ее родными по телефону: 89058321145 или с волонтерами «Лиза Алерт».