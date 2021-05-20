«Стыдно то как!»: подружка уфимского рэпера Моргенштерна показала фото в смелом наряде

Фото: https://www.instagram.com/influesii/

Девушка рэпера Моргенштерна Дилара Зинатуллина показала публике откровенные фотографии в костюме Харли Куин.

Необычную фотосессию уфимка устроила в канун выхода очередного альбома своего кавалера. На этот раз девушка предстала в образе Харли Куин, подружки Джокера из известной серии про супергероев.

- Все хотят от меня шоу. Все хотят — я дам им шоу, - коротко подписала снимок Дилара.

В комментариях к записи много положительных мнений об образе и наряде уфимки, но некоторым такой перфоманс пришел не по нраву.

- Стыдно то как. Это ужас. Родителям терпения, а хотя из за денег все простят и вытерпят, - пишет подписчица Леся Г.

Ранее сам Моргенштерн заявлял, что 20 мая у него должен выйти новый альбом, в котором он предстанет в образе клоуна.