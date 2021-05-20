Хабиров обозначил приоритетные цели при подготовке Уфы к 450-летию

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров обозначил приоритетные цели при подготовке республиканской столицы Уфы к ее 450-летию. На днях в Москве прошло заседание по проведению юбилея города.

– В первую очередь, хотим навести порядок во дворах и на улицах нашего города, в парках и скверах. Жители, думаю, видят, что мы этим уже вплотную занимаемся. Кроме этого, отремонтируем Госцирк, Театр кукол, Русский драмтеатр, улицу Октябрьской революции. Построим Дворцы волейбола и борьбы, – написал в соцсетях руководитель региона.

Хабиров поблагодарил правительство России «за помощь и понимание» в подготовке праздника. Он уверил, что у властей «есть четкое понимание, какой наша столица будет в 2024 году» – именно тогда Уфе исполнится 450 лет.