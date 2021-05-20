Трое легионеров «Салавата Юлаева» вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков КХЛ

Трое легионеров "СЮ" вошли в топ-5 высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ

Легионеры хоккейного клуба «Салават Юлаев» – вратарь Юха Метсола, защитник Филип Ларсен и нападающий Теему Хартикайнен – вошли в топ-5 самых высокооплачиваемых игроков в сезоне 2021/22. На троих они заработают 250 млн рублей: 80, 80 и 90 млн соответственно. Рейтинг зарплат составило издание «Спорт-экспресс».

Список хоккеистов с самым внушительным окладом возглавляет Дмитрий Яшкин из «Динамо». За сезон он получит 115 млн рублей. Второе место у Даррена Дица из «Барыса» (100 млн рублей), третье – у Вадима Шипачева из «Динамо» (95 млн рублей).