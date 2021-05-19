В Уфе 23 мая перекроют несколько дорог из-за мероприятия с велосипедистами

Администрация Уфы передала, что 23 мая с 9:00 до 12:00 будет перекрыто движение транспорта из-за «Дня 1000 велосипедистов». Меры планируется принять, как уточнили в пресс-службе муниципалитета, в целях безопасности участников дорожного движения.

– Будет закрыт проспект Октября от Северного проезда до улицы 50 лет Октября и далее по маршруту – улица 50 лет Октября от проспекта Октября до улицы Цюрупы, улица Цюрупы от улицы 50 лет Октября до улицы Пушкина, улица Пушкина от улица Цюрупы до улицы Мажита Гафури и улица Мажита Гафури от улица Пушкина до улицы Заки Валиди, – уточнили в мэрии.

Кроме того, с18:00 22 мая до 20:00 23 мая перекроют парковку перед Конгресс-холлом «Торатау». В период перекрытия, 23 мая, также перестанут ходить трамваи по маршрутам №№ 1, 5, 16, 18 и по троллейбусным маршрутам №№ 13, 21, 22.