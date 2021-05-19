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Общество19 мая 2021 19:00

В Башкирии вышла из дома в селе и исчезла 15-летняя девочка

На поиски Олеси Сафоновой уже бросились волонтеры и полиция
Источник:kp.ru
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Фото: «Лиза Алерт Башкортостан

Фото: «Лиза Алерт Башкортостан

В башкирском селе Месягутово пропала 15-летняя Олеся Сафонова. По информации волонтеров регионального отделения «Лиза Алерт», на поиски уроженки Дуванского района уже бросились волонтеры и полиция. Точные обстоятельства неизвестны, известно только, что она вышла из дома 18 мая и пропала.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы рыжие, глаза серо-зеленые. Была одета: чёрная куртка, синие джинсы, разноцветные кроссовки.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.