В ГИБДД объявили рейды по «самокатчикам»

В столичной госавтоинспекции заявили, что с сегодняшнего дня, с 19 мая, в Уфе начнутся профилактические рейды «Электросамокат». В ведомстве считают, что эти мероприятия необходимы, чтобы пресечь допускаемые водителями самокатов нарушения.

В ГИБДД по Уфе заявили, что электрические самокаты стали одной из проблем на улицах города, «так как ими может управлять любой человек, в том числе и дети». В качестве примера приведен тот факт, что с начала года на территории столицы травмы получили семь человек, притом, что согласно анализу, катающиеся часто нарушали правила сами.

– Госавтоинспекция города Уфы напоминает, что передвигающиеся на электрических самокатах несут ответственность за нарушение правил, как пешеходы в соответствии с законодательством, – отметили в пресс-службе.