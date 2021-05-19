Евразийский НОЦ получил первый грант в размере 128 млн рублей

Фото: пресс-служба главы Башкирии

На поддержку проектов Евразийского научно-образовательного центра правительство РФ выделит 128 млн рублей, передали в пресс-службе главы республики сегодня, 19 мая. Решение о выделении гранта приняли на заседании научно-образовательных центров.

Руководитель Башкирии Радий Хабиров также сообщил о первых достижениях НОЦ. По его словам, команда Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и Центрального института авиационного моторостроения создала высокооборотный электрогенератор. Также ученые УГАТУ приняли участие в разработке двигателя ПД-14.

По его словам, совместно с партнерами из Канады, Японии, Германии, Израиля, Великобритании ученые НОЦа идентифицировали 192 гена, ассоциированных с разными подтипами рака молочной железы, что позволит изучить причины возникновения этого типа онкологических заболеваний.

– Много усилий и энергии мы уделили вопросу изменения в институциональной среде. Потому что понимаем, что высокую скорость технологического развития невозможно достичь без трансформации научно-образовательного ландшафта. Сейчас мы формируем три крупных кластера, – рассказал Радий Хабиров.

По его словам, будет создан «большой классический университет» на базе Башкирского госуниверситета (БашГУ) и УГАТУ. Также планируется создать «политехнологический университет» на базе Уфимского государственного нефтяного технического (УГНТУ) и Башкирского государственного аграрного университетов.

Сформируют также и офтальмологический кластер на базе медуниверситета с привлечением ресурсов Уфимского НИИ глазных болезней и федерального центра «Аллоплант».