Суд взыскал с бывшего замминистра ЖКХ Башкирии 113 млн рублей и две квартиры

фото: МинЖКХ Башкирии

С бывшего замминистра ЖКХ Башкирии Ильдуса Мамаева Уфимский районный суд взыскал 113 млн рублей и две квартиры. Поводом для этого стало исковое заявление прокурора республики Владимира Ведерникова. Глава надзорного ведомства требовал обратить имущество экс-чиновника в доход государства.

– Требования прокурора были мотивированы результатами прокурорской проверки и материалами уголовного дела по факту хищения денежных средств в рамках реализации программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан», – пояснили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

В общей сложности суд взыскал с Мамаева 113,6 млн рублей, а также объекты недвижимости – две квартиры в Уфе и два земельных участка в Алуште (Республика Крым). Кроме того, были признаны недействительными «в силу ничтожности» соглашения, которые бывший замминистра ЖКХ заключил с родственниками «с целью сокрытия имущества». Речь идет о договорах дарения двух квартир и гаража в Уфе, купли-продажи двух квартир, двух жилых домов, нежилого помещения, еще одного гаража, земельного участка и двух автомобилей. Решение суда в законную силу не вступило.

Ильдус Мамаев занимал должность заместителя министра ЖКХ Башкирии с 2014 по май 2021 года. Еще в 2016 году «КП-Уфа» писала о нем, как о самом богатом замом в ведомстве.