В Уфе будут строить первый в России жилой комплекс на солнечных батареях

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В Уфе планируют построить первый в России жилой комплекс, который будет функционировать на солнечной энергии. Общая площадь ЖК составит 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе башкирского правительства.

– В соответствии с проектом композитные панели будут заменены на фотоэлектрическую фасадную систему. Таким образом, фасад дома будет вырабатывать электроэнергию для питания всех мест общего пользования, лифтов, освещения, – пояснили в правительстве.

Предполагается, что энергоустановка будет генерировать 16,7 тысячи киловатт часов в год. Модули, установленные на фасадах, должны будут прослужить не менее 30 лет.

Премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что поддерживает использование солнечной энергии, и отметил необходимость «повсеместно внедрять высокие технологии, а не разовым исключением».

Когда именно начнется и завершится строительство ЖК на солнечной энергии, пока не сообщается.