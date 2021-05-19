В Уфе КамАЗ насмерть задавил 13-летнего мальчика на велосипеде

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Сегодня днем, 19 мая, в Уфе водитель за рулем грузовика КамАЗ насмерть задавил ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщила башкирская ГИБДД.

Госавтоинспекция дает пока только краткую информацию. Трагедия случилась на улице Гастелло, недалеко от одноименного стадиона. Личность погибшего ребенка, наезд на которого совершил большегруз, установлена – это 13-летний местный житель. Сейчас на месте работают сотрудники дорожной полиции. Они устанавливают обстоятельства происшествия.

фото: ГИБДД РБ

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала, что в башкирском городе Октябрьском легковушка сбила 8-летнюю девочку. Школьница пыталась перебежать проезжую часть в неположенном месте и теперь находится в больнице. Момент ДТП попал в объектив видеорегистратора.