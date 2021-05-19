В Уфе ищут 24-летнюю девушку, которая пропала без вести неделю назад

фото: "ЛизаАлерт"

В Уфе разыскивают 24-летнюю Светлану Калинину, которая пропала без вести неделю назад. Поиски объявили волонтеры организации «ЛизаАлерт». По их данным, девушка перестала выходить на связь с родными и близкими 12 мая. Активисты рассылают по соцсетям ориентировку на пропавшую.

Приметы Светланы Калининой: рост – 176 см, плотное телосложение, светло-русые волосы до плеч, голубые глаза. Последний раз ее видели в футболке цвета хаки, синих джинсах и красных кедах.

Всех, кто знает о местонахождении Светланы Калининой, просят обратиться по телефону 8(800)700-54-52 (номер «ЛизаАлерт», по нему же можно записаться добровольцем на поиск) или 112.