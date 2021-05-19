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Общество19 мая 2021 14:39

Жителей Башкирии предупредили о шквалистом усилении ветра

Его скорость составит 15-20 метров в секунду
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Ветер будет дуть с юго-востока

Ветер будет дуть с юго-востока

Фото: Евгения ГУСЕВА

Завтра, 20 мая, отдельные районы Башкирии накроет шквалистым юго-восточным ветром. Его скорость составит 15-20 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном МЧС.

При усилении ветра в аварийном ведомстве рекомендуют держаться подальше от стен домов, рекламных щитов, деревьев, линий электропередач и слабоукрепленных конструкций. По возможности необходимо укрыться в зданиях, подземных переходах или подъездах.

По данным Башгидромета, завтра в республике не прогнозируется серьезных осадков. Температура воздуха ночью составит 9-14° (по юго-востоку до +4°), днем 25-30°.