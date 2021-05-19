Башкирские археологи раскрыли подробности об остатках древнего поселения

Фото: Рамиль Насретдинов

Недавно башкирские археологи представили данные об остатках древнего поселения Селек, расположенном в Баймакском районе республики. Следы исторического памятника эпохи бронзового века были обнаружены еще в 2003 году, а подробное описание «младшего брата» Аркаима составили в этом году ученые из Уфы Никита Савельев и Вячеслав Котов. В своей научной статье археологи описали уникальный памятник и объяснили, чем он отличается от более поздних поселений, расположенных в районе хребта Ирендык на Южном Урале.

Изучив остатки древнего поселения, башкирские ученые пришли к выводу, что памятник относится к так называемому «аркаимскому типу» и имеет схожую архитектуру с другими такими же руинами древних городов. Как известно, несколько тысячелетий назад на Южном Урале существовало немало укрепленных поселений, а область на стыке гор и степей ученые прозвали «Страной городов».

Башкирские археологи выяснили, что Селек состоит из двух площадок – круговой и прямоугольной. Каждая выделена отдельным валом высотой до одного метра и шириной 5-7 метров. Когда в древнем поселении жили люди, они селились в жилищах, стены которых примыкали к круговой части, образуя так называемые «жилые стены». А в прямоугольной части древнего города ученые обнаружили линейную планировку внутреннего пространства.