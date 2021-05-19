Хабиров предложил назначить экс-министра МВД уполномоченным по правам человека в Башкирии

фото: pfo.gov.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил назначить на пост Уполномоченного по правам человека в республике экс-министра МВД республики Михаила Закомалдина. Руководитель региона внес соответствующую кандидатуру в местный парламент.

– Михаил Закомалдин известен жителям нашей республики как авторитетный правозащитник, грамотный и принципиальный руководитель с большим опытом работы в системе органов внутренних дел Российской Федерации, – оценил потенциального омбудсмена спикер Госсобрания Константин Толкачев.

Кандидатуру Закомалдина направили на согласование Татьяне Москальковой – Уполномоченному по правам человека в России. Если она даст положительный ответ, вопрос о назначении рассмотрит башкирский парламент.

Михаилу Закомалдину 55 лет. Министром внутренних дел Башкирии он был в период с 2011 по 2016 год. Затем занял должность главного федерального инспектора по республике. Этот пост он покинул текущем году.