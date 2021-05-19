COVID-19 в Башкирии на 19 мая: 90 заразились, 95 выздоровели, трое скончались

У 90 жителей Башкирии обнаружили коронавирус за последние сутки

В Башкирии с начала пандемии зарегистрировано 37 129 случаев коронавируса. За сутки инфекцию выявили у 90 жителей. Статистику на 19 мая опубликовал региональный оперштаб.

Выздоровели в течение минувших 24 часов в регионе почти столько же человек, сколько и заболели – 95. Всего выписались после лечения 34 821 пациент.

Число жертв COVID-19 увеличилось еще на троих человек. Всего от инфекции в республике скончались 496 жителей.

Прямо сейчас на учете в качестве носителей коронавируса в Башкирии находятся 1812 граждан.