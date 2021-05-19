В Уфе грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину

фото: Следственное управление на транспорте

В Уфе утром 18 мая грузовой поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на станции Черниковка. Пенсионерка шла в опасной близости от железнодорожных путей. Машинист, увидев бабушку, применил экстренное торможение и подал ей сигнал, однако это не помогло – поезд сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Сейчас следственные органы совместно с сотрудниками МВД по ПФО и Куйбышевской железной дороги устанавливают обстоятельства трагедии.