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Происшествия19 мая 2021 12:52

В Уфе грузовой поезд насмерть сбил пожилую женщину

По факту трагедии правоохранительные органы проводят проверку
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Следственное управление на транспорте

фото: Следственное управление на транспорте

В Уфе утром 18 мая грузовой поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину. Об этом сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте.

По данным правоохранителей, инцидент произошел на станции Черниковка. Пенсионерка шла в опасной близости от железнодорожных путей. Машинист, увидев бабушку, применил экстренное торможение и подал ей сигнал, однако это не помогло – поезд сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Сейчас следственные органы совместно с сотрудниками МВД по ПФО и Куйбышевской железной дороги устанавливают обстоятельства трагедии.

ЧП