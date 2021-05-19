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Происшествия19 мая 2021 12:40

Три школы в Уфе были эвакуированы из-за угрозы взрыва

При обследовании учреждений никаких опасных предметов обнаружено не было
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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При обследовании никаких опасных предметов обнаружено не было

При обследовании никаких опасных предметов обнаружено не было

Сегодня утром, 19 мая, в Уфе были эвакуированы учащиеся трех школ. Об этом сообщает «Интерфакс». Там пояснили, что в образовательные учреждения поступили угрозы о минировании, и персоналу пришлось выводить детей на улицу.

При обследовании помещений школ правоохранительные органы и экстренные службы не обнаружили опасных или подозрительных предметов.

Как пояснили в «Башинформе», эвакуированы были школы №7 (Зорге, 10/1) и 27 (Комсомольская, 33), а также гимназия №115 (проспект Октября, 23/4).

Напомним, похожий случай произошел в минувший понедельник, 17 мая. Из школ №29 и 130 в микрорайоне Сипайлово вывели всех учащихся. В МВД заявили, что поводом для эвакуации стал ложный звонок об «опасном предмете».

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