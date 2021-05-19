Хабиров ослабил ограничения по допуску родителей на утренники и последние звонки детей

Родителям разрешили посещать последние звонки на открытом воздухе без предъявления справок Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

Глава Башкирии Радий Хабиров частично ослабил антиковидные ограничения по допуску родителей на утренники и последние звонки их детей. Изменения оформлены в обновленном указе о режиме повышенной готовности в условиях пандемии COVID-19.

Согласно новой редакции документа, родителям разрешается посещать детсады и школы, если у них есть паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность) и свидетельство о рождении (при наличии его можно заменить паспортом) ребенка.

Если торжественные мероприятия проходят в закрытых помещениях, рекомендованные ограничения сохраняются. Родителей, чтобы посетить утренник/последний звонок, могут попросить представить один из документов:

– сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19 из портала ГосУслуг в электронном или распечатанном виде;

– справку из медучреждения о прививке, в том числе только первым компонентом вакцины;

– справку о наличии антител к COVID-19 выше двух единиц, выданной в течение одного месяца до мероприятия;

– справку о наличии противопоказаний к вакцинации;

– отрицательный результат теста на коронавирус методом ПЦР, полученного с 20 мая включительно, в электронном или распечатанном виде;

– справку об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной с 20 мая включительно.

В указе также есть любопытное дополнение касательно допуска родителей на мероприятия в закрытых помещениях. Так, директора детсадов и школ могут разрешить им посещать праздник без предъявления соответствующих медицинских справок.

Если утренник и последний звонок проходят на открытом воздухе, то от родителей потребуется только ношение масок и соблюдение социальной дистанции.