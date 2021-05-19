Торговый центр в Уфе закрывался на три часа из-за нарушения антиковидных правил

фото: Минторг РБ

Вчера, 18 мая, лайфстайл-центр «Башкирия» в Уфе закрывался на три часа из-за нарушения антиковидных правил. Об этом сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев.

– [В «Башкирии»] не соблюдалась социальная дистанция между посетителями, отсутствовали маски и перчатки у сотрудников и покупателей, а также не было в павильонах рынка дезинфицирующих средств. Торговый центр приостановил свою работу на три часа до устранения замечаний, – передал руководитель ведомства.

В министерстве напомнили, что нарушителям санэпид требований, введенных в регионе из-за COVID-19, грозит штраф: физлицам – от 1 до 30 тысяч рублей, должностным – от 10 до 50 тысяч рублей, ИП – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлицам – от 100 до 300 тысяч рублей.