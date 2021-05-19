Горсовет Уфы объявил общественные обсуждения по проекту крематория

Проект будут обсуждать до середины июня

Сегодня, 19 мая, на заседании Горсовета Уфы депутаты приняли решение провести общественные обсуждения по проекту крематория. Его хотят разместить в Орджоникидзевском районе: на территории, ограниченной улицей Энергетиков, бывшим посёлком Новоалександровка и территорией ОАО «Башнефть-Новойл». Площадь квартала составляет 81,62 гектара.

Крематорий планируют построить вдоль улицы Парижский Коммуны (она пересекается с улицей Энергетиков). В проект, помимо самого здания кремации, также входят обслуживающие постройки, элементы благоустройства, парковочные места, стоянки общественного транспорта, территория под захоронение и мемориальный комплекс

– Проектом предусмотрен снос объектов общей площадью 1919,91 кв.м, расположенных в охранных зонах инженерных объектов на территории общего пользования, а также на территориях, предназначенных под размещение проектируемых объектов, – отметили в Горсовете.

Общественные обсуждения начнутся завтра, 20 мая. Горожане смогут вносить предложения и замечания по проекту до 17 июня. Сделать это можно несколькими способами:

– оставить запись в период работы экспозиции проекта (г. Уфа, ул. Мира, д. 6. Часы работы: с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней);

– на сайте администрации Уфы discuss.ufacity.info;

– направить письменное обращение в Главное управление архитектуры и градостроительства по адресу: г. Уфа, ул. Российская, д. 50 либо отнести его лично по указанному адресу.