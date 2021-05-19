В Уфе собираются строить спорткомплекс за 1,2 млрд рублей

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В Уфе собираются построить спортивный комплекс с привлечением инвестиций в объеме 1,2 млрд рублей. Проект обсудили на заседании в правительстве, которое провел глава Минэкономразвития Рустам Муратов.

Как пояснил чиновник, спорткомплекс сможет претендовать на прием международных соревнований и будет способствовать популяризации спорта. Кроме того, на объекте предусматривается создание более 200 рабочих мест.

– Проект предусматривает создание на базе комплекса Академии олимпийского резерва по хоккею с шайбой, фигурному катанию и плаванию, – передали в правительстве.

Для комплекса уже выбрали предварительное место – парк Кашкадан в Сипайлово. Помимо инвестиционных денег на строительство планируется привлечь еще и федеральное финансирование.