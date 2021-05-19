Уфа в третий день подряд поставила температурный рекорд

Предыдущий максимум температуры, который составлял +30,3°, держался 66 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уфа уже в третий день подряд на текущей неделе установила температурный рекорд. Вчера, 18 мая, аэрологическая станция в Деме зафиксировала температуру воздуха в +30,6°. Предыдущий максимум, который составлял +30,3°, держался 66 лет – с 1955 года. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

– В целом по республике вчера днем максимальные температуры воздуха достигали +27,0°,+34,0°. Наибольших показателей +34,0° температура воздуха достигала по югу республики – на автоматической метеостанции Салават, – передали в метеослужбе.

Накануне в Башгидромете передали, что в ближайшее время в республике ожидается незначительное понижение температуры – от 28-34° до 25-30°.