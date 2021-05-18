«Кричали, звали на помощь»: двоих рабочих в Уфе закопало землей в траншее

Оказалось, что несчастные в таком положении были долго: они кричали, звали на помощь, но никто их не слышал

В столице Башкирии сегодня днем 18 мая двоих рабочих завалило в траншее. Мужчины работали возле дома номер 2 по улице Ташкентской. На помощь к ним прибыли спасатели и скорая помощь. По прибытии установили, что произошел обвал грунта на двоих наемных рабочих. Они в этот момент копали траншею для замены трубы. Один мужчина оказался в земле по пояс, второй - по колено.

Оказалось, что несчастные в таком положении были долго: они кричали, звали на помощь, но никто их не слышал. Даже проходивший мимо мужчина проигнорировал их просьбы помочь.

Только спустя час мужчин заметили другие люди и вызвали спасателей, которые раскопали грунт вокруг них, аккуратно освободили и подняли наверх.

Благо, рабочие отделались лишь испугом.