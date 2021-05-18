Бывший директор одной из школ Башкирии похищала премии учителей

Обвиняемая вину в совершенных преступлениях не признала. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфимском районе осудят бывшего директора школы за за хищение премий подчиненных, сообщили в следкоме. Правоохранители выявили 19 эпизодов преступлений, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Выяснилось, что с 2016 по 2018 годы директриса организовала начисление подчиненным работникам стимулирующих выплат. Однако, как только деньги попадали в руки сотрудников, она требовала их отдать ей якобы на нужды школы. Введенные в заблуждение работники соглашались и передавали требуемые суммы. Собранные деньги она тратила на свои нужды, и таким образом собрала почти 800 000 рублей.

Факты преступления выявили следователи и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Обвиняемая вину в совершенных преступлениях не признала.

В данный момент дело передано в суд.