Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 мая 2021 19:50

Бывший директор одной из школ Башкирии похищала премии учителей

Женщина пойдет под суд, но свою вину она не признала
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Обвиняемая вину в совершенных преступлениях не признала.

Обвиняемая вину в совершенных преступлениях не признала.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфимском районе осудят бывшего директора школы за за хищение премий подчиненных, сообщили в следкоме. Правоохранители выявили 19 эпизодов преступлений, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения).

Выяснилось, что с 2016 по 2018 годы директриса организовала начисление подчиненным работникам стимулирующих выплат. Однако, как только деньги попадали в руки сотрудников, она требовала их отдать ей якобы на нужды школы. Введенные в заблуждение работники соглашались и передавали требуемые суммы. Собранные деньги она тратила на свои нужды, и таким образом собрала почти 800 000 рублей.

Факты преступления выявили следователи и сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Обвиняемая вину в совершенных преступлениях не признала.

В данный момент дело передано в суд.

Криминал