В Башкирии следователи заинтересовались аварией, где пьяный водитель сбил двоих детей

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, допрашиваются подозреваемый, очевидцы и другие свидетели.

Следователи Башкирии устанавливают обстоятельства ДТП в Белокатайском районе, в котором из-за 30-летнего мужчины пострадали двое детей 13 и 14 лет. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения). Дело передали из МВД в СК.

Как рассказали в ведомстве, около 22 часов 15 мая выпивший водитель на «ВАЗ-21099» на автодороге Новомуслюмово–Карлыханово сбил двоих подростков 13 и 14 лет, которые шли по краю проезжей части. Дети получили различные травмы, их увезли в больницу. Автомобилист скрылся с места аварии, но вскоре был задержан гражданами в селе Ямаши и передан сотрудникам полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, допрашиваются подозреваемый, очевидцы и другие свидетели.