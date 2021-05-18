Роспотребнадзор Башкирии не рекомендует прививаться от коронавируса и других инфекций одновременно

Чтобы не создавать лишней нагрузки на организм, с одной из вакцин лучше подождать Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 18 мая, на брифинге Минздрава Башкирии специалисты ответили, что делать гражданам, которым необходимо привиться от коронавируса и других инфекций одновременно. По словам руководителя регионального Роспотребнадзора Анны Казак, чтобы не создавать лишней нагрузки на иммунную систему и не провоцировать лишних осложнений, с одной из вакцин лучше подождать.

– После вакцинации желательно выждать 30 дней, а затем уже планировать другие прививки. Тем более, что от клещевого-вирусного энцефалита можно защититься и механически с помощью покрывающей всю поверхность тела одежды, репеллентов и акарицидных средств, – заявила Анна Казак.

Заместитель министра регионального здравоохранения Ирина Кононова также добавила, что тем, кто осуществляет свою трудовую деятельность в высоких травах, степях или лесных массивах, в первую очередь стоит привиться от клещевого энцефалита. А тем же, чья работа построена на взаимодействии с людьми, лучше начать с вакцинации от коронавируса.