Директора школы из Уфы обвинили в хищении премий подчиненных

Дело теперь уже экс-директора школы передано в районный суд

В Уфимском районе Башкирии бывшую директрису школы будут судить по обвинению в хищении премий своих подчиненных. Женщину проходит фигуранткой уголовного дела о мошенничестве с использованием служебного положения по 19 эпизодам преступления. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

По версии следствия, обвиняемая с 2016 по 2018 годы начисляла подчиненным стимулирующие выплаты, а затем требовала часть премий передать ей – якобы на нужды школы. Сотрудники соглашались и передавали требуемые суммы. На самом деле руководительница образовательного учреждения не вкладывала эти средства в развитие школы, а тратила на себя. За два года она «заработала» таким образом почти 800 тысяч рублей.

Во время следствия вину в преступлениях директриса не признала. В ближайшее время ее дело будет передано в райсуд.