В Башкирии рассказали, влияет ли аномальная жара на состояние человека после вакцины от COVID-19

От коронавируса в Башкирии привились более 230 тысяч жителей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В министерстве здравоохранения Башкирии заявили, что аномальная жара, которая установилась на территории республики, никак не повлияет на реакцию организма после сделанной прививки от COVID-19. Об этом сообщила замминистра Ирина Кононова на профильном брифинге 18 мая.

– Можно продолжать проходить вакцинацию. Специальной какой-то комфортное температуры ждать не надо – это я обращаюсь к жителям, которые решили отложить вакцинацию до лучшей погоды. Все наши пункты вакцинации оборудованы кондиционерами и вентиляцией. У вас будет возможность посидеть в этом пункте 20-30 минут, чтобы понаблюдать ваше состояние, – отметила чиновница.

Напомним, жара в Башкирии поднялась до аномальных показателей с начала прошлой недели. В среднем она на семь градусов выше нормы. Столица республики Уфа уже два дня подряд ставит исторические рекорды по максимуму температуры.

В республике по состоянию на 18 мая от COVID-19 привились более 230 тысяч человек.