фото: Радий Хабиров // vk.com

Глава Башкирии Радий Хабиров не исключил, что ослабит коронавирусные ограничения на выпускных у детсадовцев и школьников.

На прошлой неделе руководитель региона издал указ, согласно которому родителям разрешается посещать утренники, последние звонки и выпускные балы только в том случае если у них будет на руках один из этих документов:

– сертификат о вакцинации от COVID-19;

– справка о прививке из медучреждения;

– справка о наличии достаточного количества антител;

– справка о наличии противопоказаний к вакцинации.

Жителям Башкирии такое ограничение показалось чересчур жестким, и она начали обращаться в органы власти с просьбой ослабить его. Граждане выступили со своими предложениями о том, как это можно сделать:

– Суть предложения в том, что при проведении мероприятия на улице или в помещении достаточно соблюдать социальную дистанцию и быть в маске. А для балов в помещении, на которых присутствует более 50 человек, – еще и иметь справку от терапевта об отсутствии инфекционных заболеваний. И соблюдать дистанцию, безусловно, – пояснил Радий Хабиров в своих соцсетях

Он отметил, что «всегда прислушивается к мнению жителей», но «не сторонник скоропалительных выводов». Предложение руководитель региона согласился передать на обсуждение медицинского сообщества и оперативного штаба. Только после этих дискуссий будет принято «обоснованное решение». «Но к выпускным мы примем решение, это точно», заверил Хабиров.