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Общество18 мая 2021 9:44

В Башкирии семиклассник потушил природный пожар с помощью одного ведра

Для этого ему пришлось сделать порядка 40 подходов от реки к огню
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: администрация Дуванского района

фото: администрация Дуванского района

В Замкинском сельсовете Дуванского района Башкирии семиклассник Алексей Г. потушил природный пожар с помощью 40 ведер. Об этом сообщили в районной администрации.

Утром 16 мая школьник заметил, что на берегу реки загорелась трава – и огонь распространяется очень быстро. Как оказалось, пожар возник из-за того, что рыбачившие накануне сельчане не потушили костер.

Алексей принялся тушить загоревшуюся площадь. Для этого он использовал единственное ведро, которое наполнял водой из реки. Подростку пришлось сделать порядка 40 подходов, и в конце концов ему удалось предотвратить дальнейшее распространение огня.

– Стоит аномальная сухая погода! Прежде чем развести костёр, бросить непотушенную сигарету, задумайтесь, к каким страшным последствиям это может привести! – обратилась к жителям администрация Дуванского района.

Местные власти поблагодарили Алексея за смелость и неравнодушие.