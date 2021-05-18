Создание высоких платформ на железнодорожном вокзале Уфы обойдется в 1,1 млрд рублей

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Исполняющий обязанности министра транспорта Башкирии Виктор Жульков оценил создание высоких пассажирских платформ на уфимском железнодорожном вокзале в 1,1 млрд рублей. Об этом он сообщил главе республики Радию Хабирову во время «транспортного часа».

По словам Жулькова, в текущем году планируется приступить к проектированию высоких первой и второй пассажирских платформ. Модернизация перронного комплекса, отметил чиновник, «позволит повысить комфорт и безопасность жителей, пользующихся железнодорожным транспортом». Глава Башкирии добавил, что новые платформы вокзалу необходимы «для развития транспортной инфраструктуры города».