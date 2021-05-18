«У меня руки трясутся!»: жительница Башкирии выиграла у блогера дорогой «Мерседес»

Девушка рассказала, что поправилась после родов и никак не могла себя взять в руки.

Жительница Октябрьского Регина выиграла у популярного инста-блогера Валерии Чекалиной «Мерседес» стоимостью три миллиона рублей. Свой приз она забрала в Москве 17 мая.

В марте Регина приобрела марафон стройности, который шел ровно месяц, избавилась от лишних килограммов, подтянула свое тело и забрала главный приз – дорогую машину. Женщина обошла почти 30 тысяч конкурентов, а иномарка была ее главной мотивацией.

- Солнышко мое, я тебя поздравляю с победой в марафоне, и этот «Мерседес е-шка» твой, - говорит Регине Валерия.

- У меня руки трясутся, даже открыть не могу, - признается Регина.

Девушка рассказала, что поправилась после родов и никак не могла себя взять в руки.

- Мне никогда не хватало мотивации. После родов поправилась, хотела похудеть, все откладывала, откладывала, -рассказывает женщина.

После этого вместе с блогером они сели в машину и включили ее любимую песню.

Муж Регины отметил, что верил в нее с самого начала марафона.

Напомним, что в ноябре прошлого года такой же «Мерседес» выиграла уфимка Лиана Бакирова. Она тоже показала лучший результат на марафоне стройности у того же блогера.