Тело утонувшего уфимца нашли на глубине шести метров

В Управлении гражданской защиты сообщили, что водолазы обнаружили утопленника в районе 15 часов на глубине шести метров и расстоянии 100 метров от берега. Фото: Влад КОМЯКОВ

В поселке Романовка Демского района Уфы спасатели сегодня 17 мая вытащили из воды тело 47-летнего мужчины, который утонул в воскресенье вечером на реке Белой. Как ранее сообщала «КП-Уфа», уфимец решил переплыть водоем на спор с товарищем и погиб. Его тело искали почти сутки.

В Управлении гражданской защиты сообщили, что водолазы обнаружили утопленника в районе 15 часов на глубине шести метров и расстоянии 100 метров от берега.

Спасатели в очередной раз напоминают, что открывать купальный сезон еще рано, несмотря на сильную жару. Пляжи не оборудованы, вода еще не прогрелась. Первым утопленником в Уфе стал 16-летний подросток, который тоже утонул в Демском районе.