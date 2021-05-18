Уфимский популярный врач Глеб Глебов рассказал, что мучает людей после перенесенного коронавируса

Врач посоветовал выполнять упражнения по дыхательной гимнастике и умеренные физические нагрузки, потому что организм способен к самовосстановлению

Уфимский врач Глеб Глебов опубликовал новый пост, в котором рассказал, как люди мучаются после перенесенного коронавируса. С его слов, на прием с недомоганием к нему стали обращаться люди, перенесшие инфекцию 6-7 месяцев назад.

- слабость, перемена настроения, тревожность, нарушения сна или гипоксия, боли в ногах, суставах; - нарушение свертываемости крови; - нарушение работы желудочно-кишечного тракта - проявление постинфекционных артритов; - повышение пульса и аритмия.

Также ему стали писать, что появились аллергические проявления.

- Связь между аллергией и ковидом очевидна, в обоих случаях наблюдается гиперактивация клеток с выделением большого количества цитокинов - развивается повышенный ответ клеток как на аллерген, так и на вирус. Любой стимулятор может вызвать такую реакцию, особенно у генетически предрасположенных людей. Не принимайте иммуностимулятор без назначения врача, - написал Глебов.

Врач посоветовал выполнять упражнения по дыхательной гимнастике и умеренные физические нагрузки, потому что организм способен к самовосстановлению, и иногда лишние лекарства и неправильные назначения лишь тормозят этот процесс.