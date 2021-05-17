В Уфе осудят учительницу физкультуры за избиение семерых учеников скакалкой

Семь второклашек пострадали от ее рук Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе перед судом предстанет 36-летняя бывшая учительница физкультуры одной из школ Калининского района. Женщина обвиняется по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Как сообщили в прокуратуре, она издевалась над учениками, избивая их скакалкой. В ноябре 2019 года и сентябре 2020 года она избила скакалкой семерых учеников второго класса. Экс-учительница нанесла каждому несколько ударов.

Свою вину она не признала, а с работы уволилась по собственному желанию.