В Башкирии для посещения закрыли два природных парка

В популярные места отдыха нельзя будет попасть с 15 мая по 4 июня 2021 года из-за ухудшения пожарной обстановки. Фото: Эльвина АПАРИНА

Два природных парка Башкирии «Иремель» и «Мурадымовское ущелье» закрыли для посещения. Об этом сообщили в дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ.

В популярные места отдыха нельзя будет попасть с 15 мая по 4 июня 2021 года из-за ухудшения пожарной обстановки.

- Просим воздержаться от посещения парка и надеемся на ваше понимание, - прокомментировали в дирекции.

Отметим, что жара в Башкирии сохранится еще как минимум на 10 дней. Также сохраняется высокий класс пожароопасности - нельзя сжигать мусор, траву и разводить костры рядом с лесами.