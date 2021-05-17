В Башкирии для посещения закрыли два природных парка

В популярные места отдыха нельзя будет попасть с 15 мая по 4 июня 2021 года из-за ухудшения пожарной обстановки.
Фото: Эльвина АПАРИНА
Два природных парка Башкирии «Иремель» и «Мурадымовское ущелье» закрыли для посещения. Об этом сообщили в дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ.
В популярные места отдыха нельзя будет попасть с 15 мая по 4 июня 2021 года из-за ухудшения пожарной обстановки.
- Просим воздержаться от посещения парка и надеемся на ваше понимание, - прокомментировали в дирекции.
Отметим, что жара в Башкирии сохранится еще как минимум на 10 дней. Также сохраняется высокий класс пожароопасности - нельзя сжигать мусор, траву и разводить костры рядом с лесами.