В Башкирии прогнозируют высокий уровень ультрафиолетового излучения

В Башкирии может вырасти уровень ультрафиолетового излучения

На юге Башкирии и ряде других регионов России 18 мая ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения от солнца. Индекс будет достигать отметки в 6-7 единиц, что соответствует риску вреда для кожи и глаз. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передают РИА Новости. По словам специалиста, при повышенном индексе ультрафиолета имеет смысл «избегать нахождения в полуденные часы на солнце».

Ультрафиолетовый индекс (УФИ) – это международный стандарт измерения количества ультрафиолета. Чем он выше, тем большую опасность излучение представляет для кожи и глаз. Защитные средства от солнца необходимо использовать уже тогда, когда УФ-индекс превышает три единицы.

Напомним, с прошлой недели в Башкирии установилась аномально жаркая погода. В столице республике Уфе 16 мая был побит температурный рекорд, который держался 25 лет.