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Общество18 мая 2021 7:16

Для взрослых собак МВД Башкирии закупают 50 тонн корма «суперпремиум» класса без картошки и конопли

Питание для хвостатых доставят сразу по пяти адресам
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Для собак МВД Башкирии закупает корм «суперпремиум» класса

Для собак МВД Башкирии закупает корм «суперпремиум» класса

В МВД Башкирии ищут подрядчика, который поставит для нужд ведомства порядка 50 тонн корма для крупных собак.

К описанию закупки полицейские подошли со всей ответственностью. Корм класса «суперпремиум» должен предназначаться для крупных взрослых собак. В составе должны быть мясные ингредиенты, рис, жиры, источники Омега-6 и хондроитин (для восстановления суставов - Ред). Также в корме не должно содержаться продуктов из ГМО, костной муки, рыбных субпродуктов, молока, картофеля, капусты и конопли.

Энергетическая ценность в 100 граммах корма для собак МВД должна быть не менее 370 ккал. Еда для полицейских собак должна на 25% состоять из мелка, на 17% из жиров, на 11% из сырой золы и 5,8% из клетчатки.

Всего за 50 тонн корма для собак в МВД готовы заплатить до 14,9 млн рублей. Вполне вероятно, что к моменту определения поставщика эта сумма может уменьшиться. Лицо, получившее право выполнить контракт, обязуется доставить корм в Уфу, Стерлитамак, Нефтекамск и Салават.