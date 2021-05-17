В Башкирии водитель «скорой» скончался за рулем

Расследованием несчастного случая занимается Гострудинспекция

В Башкирии за рулем машины скорой помощи скончался 48-летний сотрудник Иглинской районной больницы. Об этом сообщила Гострудинспекция.

Трагедия произошла в минувшую пятницу, 14 мая, в селе Иглино. Водитель вернулся в населенный пункт после того как утром отвез диспетчера гаража в уфимскую клиническую больницу №13. В дороге мужчине почувствовал себя плохо и стал терять сознание. Успев припарковаться на обочине улицы Олимпийской, он скончался. По предварительным данным, причиной смерти стала внезапная остановка сердца.

Сейчас расследованием несчастного случая занимается Гострудинспекция. Ведомство даст оценку работодателю погибшего и выяснит, что предшествовало трагедии.