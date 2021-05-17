Обновленную развязку на проспекте Салавата Юлаева в Уфе хотят открыть раньше срока

фото: мэрия Уфы

Реконструируемую развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди в Уфе хотят открыть в середине августа. На этом настаивает премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

– Двигаясь в сегодняшнем темпе, открыть движение на новом путепроводе мы сможем к 1 сентября. Нас такой расклад не может устроить. Мы обещали нашим жителям сделать это в середине августа. Поэтому на неделе выеду на место, посмотрю, как обстоит ситуация. Будем корректировать сроки, чтобы к началу учебного года движение уже точно было открыто, – написал чиновник в своем фейсбуке.

Ранее сообщалось, что развязку Юлаева-Валиди планируется открыть к 1 сентября. Именно такая дата озвучивалась на городских и республиканских совещаниях. Напомним, путепровод начались «пересобирать» в начале января. За четыре месяца рабочие демонтировали старые балки и опоры путепровода, установили и забетонировали сваи фундамента, а также сделали ряд других монтажных работ. Обновленный путепровод будет расширен с 4 до 6 полос и удлинен на семь метров.