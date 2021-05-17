Житель Башкирии избил приятеля до смерти и сжег его тело вместе с машиной

фото: МВД РБ

Житель Башкирии забил товарища до смерти, а затем сжег его труп вместе с машиной. О преступлении сообщили в МВД Башкирии.

12 мая в полицию обратилась жительница деревни Русский Саскуль Гафурийского района. Женщина рассказала, что нашла во дворе дома вставную челюсть пропавшего 56-летнего мужа и следы крови. В тот же день уже в другом районе – Стерлитамакском – была обнаружена сгоревшая «Нива» с трупом неизвестного в салоне. Эксперты выяснили, что погибший – тот самый пропавший мужчина.

Полицейские выяснили, с кем общался владелец авто и вышли на подозреваемого. Им оказался 34-летний односельчанин погибшего. Во время допроса он стал нервничать, и в конце концов его удалось «расколоть». В МВД восстановили цепочку событий, которая привела к убийству и последующему исчезновению мужчины.

– Накануне двое мужчин пили спиртное во дворе 56-летнего убитого. Между ними произошел конфликт, и 34-летний житель республики избил оппонента, а затем погрузил его в машину. Сев за руль, сельчанин намеревался поехать в Стерлитамакский район, но в пути обнаружил, что потерпевший мертв. После этого он не справился с управлением и совершил столкновение с деревом. Перепуганный водитель поджег «Ниву» прямо около лесопосадки чтобы сымитировать несчастный случай. Перед этим горе-поджигатель вытащил из салона магнитолу, планируя продать ее, – передали в правоохранительном ведомстве.

Сотрудники полиции передали материалы в Следственный комитет. Там возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый взят под стражу.