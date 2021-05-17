В Уфе подросток сорвался с 13-го этажа и погиб

Юноша скончался от полученных при падении травм

Сегодня днем, 17 мая, в Уфе при падении с высотного дома погиб 14-летний подросток. Инцидент произошел на улице Комсомольской. Об этом сообщило управление гражданской защиты города.

По предварительным данным, юноша сорвался с 13-го этажа. Упав на асфальт, он скончался на месте происшествия. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть несовершеннолетнего. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, работает следственно-оперативная группа.