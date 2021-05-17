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Происшествия17 мая 2021 14:30

В Уфе подросток сорвался с 13-го этажа и погиб

14-летний юноша скончался до приезда медиков
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Юноша скончался от полученных при падении травм

Юноша скончался от полученных при падении травм

Сегодня днем, 17 мая, в Уфе при падении с высотного дома погиб 14-летний подросток. Инцидент произошел на улице Комсомольской. Об этом сообщило управление гражданской защиты города.

По предварительным данным, юноша сорвался с 13-го этажа. Упав на асфальт, он скончался на месте происшествия. Прибывшая по вызову бригада скорой помощи констатировала смерть несовершеннолетнего. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства случившегося, работает следственно-оперативная группа.

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