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Общество17 мая 2021 13:50

В Уфе 40 лет назад в середине мая прошел снегопад: обнародованы уникальные фото

Сейчас в башкирской столице тоже фиксируется аномальная погода, только на этот раз - из-за жары
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Александр Федорович // "Панорама Башкортостана"

фото: Александр Федорович // "Панорама Башкортостана"

В Уфе с 16 на 17 мая 1981 года неожиданно выпал обильный снег. Уникальными снимками необычного явления с изданием «Панорама Башкортостана» поделился горожанин Александр Федорович.

На одной из фотографий можно узнать улицу 50-летия Октября – по ней идут двое местных жителей в зимней одежде. На втором снимке запечатлена улица Пархоменко и Дом печати.

фото: Александр Федорович // "Панорама Башкортостана"

По воспоминаниям очевидцев, за день до снегопада в башкирской столице было солнечно, цвела черемуха, а люди уже перешли на летний гардероб. Снег тогда растаял только через три дня.

Ровно спустя 40 лет в Уфе вновь зафиксирована аномальная погода, только на этот раз – из-за изнуряющей жары.