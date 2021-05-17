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Общество17 мая 2021 12:57

Власти Башкирии заявили об устранении 55 тысяч дорожных ям

Пока в регионе было выявлено 92,3 тысячи дефектов - оцифровка в ряде районов еще продолжается
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Один из муниципалитетов Башкирии еще даже не приступил к оцифровке ям

Один из муниципалитетов Башкирии еще даже не приступил к оцифровке ям

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии по состоянию на 17 мая устранено 55 149 дорожных ям. Это почти 60% от общего числа оцифрованных дефектов (92 293), заявил и.о. министра транспорта республики Виктор Жульков во время оперативного совещания в местном правительстве.

Всего из 19 781 км асфальтированных дорог Башкирии Минтранс и муниципалитеты проинспектировали 13 142 км и выявили более 92,3 тысячи дефектов. Большая часть муниципалитетов республики уже полностью завершила оцифровку ям и работает над их устранением. В аутсайдерах оказалась только одна территория – Зилаирский район. Там, по данным Жулькова, власти даже не приступали к оцифровке.

Статистика Минтранса РБ об оцифровке и устранении ям на дорогах // фото: glavarb.ru