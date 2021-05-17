Власти Башкирии заявили об устранении 55 тысяч дорожных ям

Один из муниципалитетов Башкирии еще даже не приступил к оцифровке ям Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии по состоянию на 17 мая устранено 55 149 дорожных ям. Это почти 60% от общего числа оцифрованных дефектов (92 293), заявил и.о. министра транспорта республики Виктор Жульков во время оперативного совещания в местном правительстве.

Всего из 19 781 км асфальтированных дорог Башкирии Минтранс и муниципалитеты проинспектировали 13 142 км и выявили более 92,3 тысячи дефектов. Большая часть муниципалитетов республики уже полностью завершила оцифровку ям и работает над их устранением. В аутсайдерах оказалась только одна территория – Зилаирский район. Там, по данным Жулькова, власти даже не приступали к оцифровке.