Башкирия ожидает поставку новой вакцины от коронавируса

В течение трех-пяти дней в Башкирию должно поступить порядка 16 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшее время в Башкирию должна поступить новая вакцина от коронавируса – «КовиВак». Ее разработал центр имени Чумакова. Об этом на оперативном совещании в местном правительстве 17 мая сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– У нас в течение трех-пяти дней должно поступить порядка 16 тысяч доз вакцины. В ближайшее время у нас должна появиться третья вакцина, зарегистрированная в России. В республику поступит вакцина центра имени Чумакова, – отчитался чиновник.

Напомним, пока жителей Башкирии прививают двумя вакцинами: «Спутником V» от института имени Гамалеи и «ЭпиВакКороной» от центра вирусологии «Вектор». Чтобы мотивировать граждан привиться от COVID-19, власти республики придумали розыгрыш, на кону – десять «айфонов» и квартира.